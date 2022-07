Covid, il bollettino del 6 luglio: in Sicilia altri 8.920 contagi, 4 morti e ricoveri ancora in salita

Un giorno di test a pieno regime è forse poco per stabilire la Sicilia ha raggiunto il plateau della nuova ondata di Covid ma i dati diffuso nel pomeriggio con il bollettino del 6 luglio del ministero della Salute non hanno visto un nuovo balzo in avanti dei contagi.

Nelle ultime 24 ore in Sicilia sono stati registrati infatti 8.920 nuovi casi con 36.964 tamponi processati (ieri erano stati 9.993 con 29.849 tamponi) e tasso di positività che così scende dal 33,4% di ieri al 24,1% di oggi.

In ospedale però continuano a salire i ricoveri siapure soltanto nelle aree mediche a dimostrazione che il virus è senz’altro più contagioso ma meno letale grazie alla campagna di vaccinazione, alle cure che si sono affinate e alla prevenzione sin qui seguita.

I ricoverati in Sicilia sono 963 (+22 rispetto a ieri) dei quali 927 in area medica (+24) e 36 in terapia intensiva (-2) con 4 nuovi ingressi. I morti sono stati 4 e il totale delle vittime siciliane sale così a 11.249.

Il conteggio di casi e morti è ancora una volta soggetto però ad aggiustamenti perché la Regione ha comunicato che 2237 casi sono relativi ai giorni scorsi, mentre i 4 morti non sono di ieri ma dei giorni scorsi (uno addirittura del 16 maggio)

LE PROVINCE.

Palermo: 326.007 casi complessivi (2970 nuovi)

Catania: 286.759 (2270)

Messina: 189.658 (1593)

Siracusa: 123.356 (928)

Agrigento: 105.819 (940)

Trapani: 102.011 (874)

Ragusa: 97.278 (723)

Caltanissetta: 77.232 (412)

Enna: 38.198 (447)

IN ITALIA. Sono 107.786 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 132.274. Le vittime sono invece 72, in calo rispetto alle 94 di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 380.035 tamponi con il tasso di positività che si attesta al 28,4%, stessa percentuale di ieri. Sono 325 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, due in più rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri

sono 43. I ricoverati nei reparti ordinari sono ieri 8.220, 217 in più di ieri. Gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmente 1.146.034, in continua crescita negli ultimi giorni. Lo evidenziano i dati del ministero della Salute. In totale sono 19.048.788 i contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 168.770. I dimessi e i guariti sono 17.733.984, con un incremento di 51.183.



