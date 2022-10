Covid, il bollettino del 6 ottobre: in Sicilia 1.270 nuovi casi, nessun morto e ricoveri stabili

A due settimane dall’avvio dell’anno scolastico in Sicilia la curva del covid non sembra crescere ma, almeno dal bollettino del 6 ottobre, sembra del tutto stabile sia nei ricoveri che nei nuovi casi.

Nelle ultime 24 ore in Sicilia sono stati infatti diagnosticati 1.270 nuovi contagi da covid con 11.161 tamponi processati. Ieri i casi erano stati 1,430 con 11.545 tamponi. Il tasso di positività scende così dal 12,3% all’11,3%.

Stabili anche i ricoveri. Negli ospedali siciliani ci sono, per cause da ricondurre al covid, complessivamente 208 persone (-2) delle quali 195 in area medica con sintomi (-3) e 13 in terapia intensiva (+1). Il bollettino non indica nuove vittime e dunque il totale dei morti in Sicilia per covid resta invariato a 12.204 persone. Ci sono stati però ben 16.341 pazienti dichiarati guariti e così il numero degli attuali positivi in Sicilia si è più che dimezzato: 10.890

LE PROVINCE.

Catania: 389.113 (270)

Palermo: 381.955 (315)

Messina: 234.671 (192)

Siracusa: 147.441 (162)

Agrigento: 129.984 (56)

Trapani: 124.354 (131)

Ragusa: 114.014 (78)

Caltanissetta: 89.439 (35)

Enna: 46.183 (31)

IN ITALIA. Sono 44.853 i nuovi contagiati da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 45.225), secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 56 (ieri ne erano state notificate 43). Il tasso di positività è stabile al 20,1%. I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono 222.926 rispetto ai 224.969 del giorno precedente.

Il totale dei casi di Covid rilevati dall’inizio della pandemia in Italia è di 22.692.912 , come emerge dal bollettino del ministero della Salute. Sono 180 i pazienti ricoverati in terapia intensiva nel bilancio tra entrate e uscite (ieri erano 171), ovvero 9 in più, mentre gli ingressi giornalieri sono 30 . I ricoverati nei reparti ordinari sono 5.188 (ieri erano 5.073 ), cioè 115 in più. Gli attualmente positivi sono 508.524. Dimessi e guariti sono, 22.007.032, mentre il totale dei decessi dall’inizio della pandemia è di 177.356.

