Covid, il bollettino del 7 giugno: in Sicilia altri 2.924 nuovi casi, 14 morti e ricoveri che non scendono

Numeri ancora piuttosto alti – anche se lontani dall’emergenza - quelli della pandemia in Sicilia nonostante il caldo che, come è noto, abbatte il rischio contagio da covid. E’ quanto emerge dal bollettino covid del 7 giugno del ministero della Salute.

In Sicilia nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati altri 2.924 casi di coronavirus con 19.351 tamponi processati (ieri erano 756 ma con soli 6.056 tamponi) e tasso di positività che così sale al 15,1% (ieri era al 12,4%. La Sicilia è al terzo posto tra le regioni con più casi dopo la Lombardia e il Lazio. Ci sono state anche 2.483 persone dichiarate guarite e così il numero delle persone attualmente positive inm Sicilia sale a 60.983.

Ci sono stati anche 14 morti e il totale delle vittime siciliane del virus sale così a 10.999 morti.

In ospedale ci sono 546 persone (+4) delle quali 519 in area medica con sintomi (+3) e 27 in terapia intensiva (+1).

LE PROVINCE.

Palermo: 288.190 casi complessivi dall'inizio della pandemia (903 nuovi casi)

Catania: 252.808 (862)

Messina: 172.467 (311)

Siracusa: 110.862 (324)

Agrigento: 95.520 (238)

Trapani: 93.508 (211)

Ragusa: 87.610 (233)

Caltanissetta: 72.065 (152)

Enna: 34.649 (158)

IN ITALIA. Sono 28.082 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 8.512. Le vittime sono invece 70, lo stesso numero di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 233.553 tamponi con il tasso di positività al 12% in calo rispetto al 20,1% di ieri. Sono 219 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 2 in più di ieri. Gli ingressi giornalieri sono 16. I ricoverati nei reparti ordinari sono 4.342 , ovvero 111 in meno di ieri. Gli attualmente positivi sono 628.977 , dunque 2.371 in meno nelle ultime 24 ore. In totale sono 17.543.136 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 167.089. I dimessi e i guariti sono 16.747.070, con un incremento di 30.848 rispetto a ieri.



