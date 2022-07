Covid, il bollettino del 7 luglio: in Sicilia altri 8.739 casi, 19 morti e ricoveri ancora in salita

L’ondata di covid che imperversa in tutta Italia non risparmia la Sicilia. E’ quanto emerge dal bollettino del 7 luglio emesso dal ministero della Salute.

In Sicilia nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati 8.739 nuovi casi di covid con 30.958 tamponi processati. Rispetto a ieri (8.920 casi ma con 36.964 tamponi) il tasso di positività sale al 28,2% contro il 24,9%.

Aumentano i ricoverati ma non nelle intensive: in tutto in ospedale ci sono 979 persone (+16) delle quali 946 in area medica (+19) e 33 in terapia intensiva (-3) con un solo nuovo ingresso. I morti sono però ben 19 e il totale delle vittime siciliane del virus sale così a 11.267. Ci sono anche 2.980 persone dichiarate guarite ma il numero degli attuali positivi in Sicilia sfonda quota 120 mila (120.660).

Nel conteggio, come ogni giorno, ci sono aggiustamenti: la Regione ad esempio dice che degli 8.739 casi comunicati oggi, 1.154 sono dei giorni scorsi e che delle 19 vittime ben 18 sono dei giorni scorsi (9 addirittura del 5 luglio).

LE PROVINCE

Palermo: 328.279 casi complessivi (2272 nuovi casi)

Catania: 289.062 (2303)

Messina: 191.062 (1404)

Siracusa: 124.321 (965)

Agrigento: 106.699 (880)

Trapani: 102.701 (690)

Ragusa: 97.974 (696)

Caltanissetta: 77.702 (470)

Enna: 38.411 (213)

IN ITALIA. Sono 107.240 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 107.786. Le vittime sono invece 94, in aumento rispetto alle 72 di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 378.250 tamponi con il tasso di positività che si attesta 28,35, stabile rispetto a ieri. Sono 343 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 18 in più rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 53. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.552, 332 n più

di ieri. Gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmente 1.198.697, con un aumento di 52.663 unità. Lo evidenziano i dati del ministero della Salute. In totale sono 19.157.174 i contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 168.864. I dimessi e i guariti sono 17.789.613, con un incremento di 55.629.

