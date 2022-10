Covid, il bollettino del 7 ottobre: in Sicilia altri 1.403 casi, un morto e ricoveri stabili

La curva covid non scende e da ormai qualche settimana sembra stabile così come i ricoveri in ospedale ancora ad un livello da non rendere problematica l’assistenza. E’ quanto emerge dal bollettino del 7 ottobre diffuso dal ministero della Salute.

Pubblicità

I casi diagnosticati nelle ultime 24 ore in Sicilia sono stati 1.403 con 11.004 tamponi processati. Ieri erano stati 1.270 con 11.161 tamponi. Il tasso di positività passa dall’11,3% di ieri al 12,7% di oggi.

In ospedale ci sono complessivamente per patoplogie legate al covid 212 persone (+4) delle quali 197 in area medica con sintomi (+2) e 15 in terapia intensiva (+2). Un morto secondo il bollettino e così il numero delle vittime siciliane del virus sale a quota 12.205.

LE PROVINCE.

Catania: 389.555 (442)

Palermo: 382.280 (325)

Messina: 234.907 (236)

Siracusa: 147.567 (126)

Agrigento: 130.043 (59)

Trapani: 124.438 (84)

Ragusa: 114.091 (77)

Caltanissetta: 89.481 (42)

Enna: 46.195 (12)

IN ITALIA. Sono 44.672 i nuovi contagiati da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 44.853), secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 62 (ieri ne erano state notificate 56). Il tasso di positività è del 21,7% (ieri era il 20,1%). I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono 205.555 rispetto ai 222.926 del giorno precedente.

Il totale dei casi di Covid rilevati dall’inizio della pandemia in Italia è di 22.737.577 come emerge dal bollettino del ministero della Salute. Sono 198 i pazienti ricoverati in terapia intensiva nel bilancio tra entrate e uscite (ieri erano 180), ovvero 18 in più, mentre gli ingressi giornalieri sono 29. I ricoverati nei reparti ordinari sono 5.379 (ieri erano 5.188 ), cioè 191 in più. Gli attualmente positivi sono 525.955. Dimessi e guariti sono 22.034.204, mentre il totale dei decessi dall’inizio della pandemia è 177.418.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA