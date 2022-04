Covid, il bollettino del 9 aprile in Sicilia: 4.005 nuovi contagi, 8 morti

Sono 4.005 i nuovi casi di Covid in Sicilia (ieri erano 4.448) e portano il totale dei casi a 1.020. 233 registrati a fronte di 26.172 tamponi processati. I morti sono 8 e portano il totale dei decessi a 10.250. I guariti sono 11. 754. Gli attuali positivi sono 149.855 con un decremento di 7.318 casi. Sul fronte ospedaliero restano 1.038, 6 ricoverati in meno rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 62, 3 in meno rispetto a ieri.

Il tasso di positività sale al 15.3% mentre ieri era al 13,7%. L'isola è all'ottavo posto per contagi. Palermo e Catania le città con più contagi.

Ecco i dati per provincia - totale e incremento casi

Palermo: 244.776 (1086)

Catania: 214.359 (789)

Messina: 143.263 (608)

Siracusa: 92.811 (390)

Agrigento: 79.537 (398)

Trapani: 77.779 (469)

Ragusa: 75.261 (307)

Caltanissetta: 62.513 (232)

Enna: 29.934 (165)

