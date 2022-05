Covid, il bollettino del 9 maggio: in Sicilia 1.227 nuovi casi, 8 morti e ricoveri stabili

Casi Covid in calo in Sicilia, ma soprattutto perché i tamponi processati sono stati pochissimi. Negli ospedali invece la situazione è stabile con un piccolo aumento di ricoverati in area medica e una piccola diminuzione nelle terapie intensive. E’ quanto emerge dal bollettino del 9 maggio diffuso dal ministero della Salute.

I nuovi casi diagnosticati nella ultime 24 ore sono stati 1.227 (ieri erano stati 2.288) con 10.777 tamponi processati (ieri erano stati 16.929) e tasso di positività che comunque scende dal 13,5% di ieri all'11,3 di oggi.

In ospedale ci sono complessivamente 763 persone (ieri erano 754) della quali 727 in area medica (+13) e 36 in terapia intensiva (-4) con un solo nuovo ingresso.

I morti sono stati 8 e il totale delle vittime siciliane del virus sale così a 10.705.

LE PROVINCE.

Palermo: 272.836 casi complessivi dall'inizio della pandemia (380 nuovi casi)

Catania: 237.160 (244)

Messina: 164.066 (234)

Siracusa: 103.689 (67)

Agrigento: 89.982 (148)

Trapani: 88.344 (122)

Ragusa: 82.833 (104)

Caltanissetta: 68.279 (91)

Enna: 32.961 (103).

IN ITALIA. Sono 17.155 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 30.804. Le vittime sono invece 84, rispetto a ieri 12 in meno. Sono 1.103.755 le persone attualmente positive al Covid, 16.159 in meno nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 16.816.419 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 164.573. I dimessi e i guariti sono 15.548.091, con un incremento di 33.496 rispetto a ieri.

Sono 126.559 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 203.454. Il tasso di positività è al 13,5%, in calo rispetto al 15,1% di ieri. Sono 363 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 7 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 27. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.735, ovvero 80 in più rispetto a ieri.

