Covid, il bollettino del 9 settembre: in Sicilia altri 994 casi, un morto e ricoveri ancora in calo

Ricoveri ancora in calo (e sotto quota 300) e nuovi casi sostanzialmente stabili. E’ quanto emerge dal bollettino covid del 9 settembre.

In Sicilia nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati altri 994 nuovi casi con 9.703 tamponi processati. Ieri i casi erano stati 926 con 10.472 tamponi. Il tasso di positività sale al 10,2% dall’8.4 di ieri.

In ospedale ci sono ricoverate per patologie legate al covid 289 persone (-18), delle quali 263 in area medica (-17) e 26 in terapia intensiva (-1).

Un solo morto indicato dal ministero e il totale delle vittime siciliane del virus sale a 12.146.

Ci sono anche 1.634 guariti e al momento i siciliani positivi al covid sono 42.735 (-641).

LE PROVINCE.

Catania: 382.594 (223)

Palermo: 375.632 (225)

Messina: 229.827 (168)

Siracusa: 144.422 (105)

Agrigento: 128.551 (59)

Trapani: 122.346 (88)

Ragusa: 112.529 (55)

Caltanissetta: 88.513 (37)

Enna: 45.595 (34)

In ITALIA. Sono 15.543 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 17.550 . Le vittime sono 59, in calo rispetto alle 89 di ieri. I tamponi effettuati sono 137.133. Il tasso è all’11,3%, in aumento rispetto al 11,7% di ieri. Il totale dei casi di Covid rilevati dall’inizio della pandemia in Italia è di 22.020.154. E’ quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Sono 172 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, tredici in meno di ieri, nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono 13. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 4.017, nelle ultime ventiquattro ore 133 in meno. Gli attualmente positivi sono 502.811, rispetto a ieri 12.620 in meno. Dimessi e guariti sono 21.341.186 (+28.103) mentre il totale dei decessi dall’inizio della pandemia è di 176.157.



