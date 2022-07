Covid, il bollettino dell'11 luglio: in Sicilia altri 3.259 casi, nessun morto ma ricoveri in netta crescita

Come ogni lunedì i casi calano ma aumentano però i ricoveri negli ospedali siciliani per patologie legate al covid. E’ quanto emerge dal bollettino del 11 luglio diffuso dal ministero della Salute.

I nuovi casi nelle ultime 24 ore sono stati 3.259 (ieri erano 6.436). Non ci sono morti segnalati e il numero delle vittime siciliane del virus resta di 11.292.

I ricoveri invece crescono: in ospedale ci sono 1.037 persone (+30), con 993 in area medica con sintomi (+29) e 44 in terapia intensiva (+1) con 2 nuovi ingressi.

IN ITALIA. Sono 37.756 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 79.920. Le vittime sono invece 127 in aumento alle 44 di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 188.153 tamponi con il

tasso di positività che si attesta al 20,07% rispetto al 26,3% di ieri. Sono 360 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, dieci in più rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 47. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.454, rispetto a ieri 410 in più. Gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmente 1.304.018, rispetto a ieri 3.946 in più. Lo evidenziano i dati del ministero della Salute. In totale sono 19.523.262 i contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 169.233. I dimessi e i guariti sono 18.050.011, con un incremento di 79.688.



