Covid, il bollettino dell'8 febbraio: in Sicilia 7.248 nuovi casi (ma 580 sono dei giorni scorsi), in calo i ricoveri in ospedale

La curva del virus tende ad essere meno accentuata ma soprattutto in Sicilia è confermato l’alleggerimento della situazione negli ospedali. Sono questi i dati più interessanti del bollettino covid dell’8 febbraio diffuso dal ministero della Salute.

I nuovi casi sono stati 7.248 con 47.948 tamponi e tasso di positività stabile al 15,1%. La curva dei contagi insomma scende ma ancora troppo piano.

Il numero dei morti resta però alto: 51 vittime e totale dei morti dovuti alla pandemia che in Sicilia sale a 8.866.

La Regione ha comunque spiegato che sul numero complessivo dei casi confermati comunicati oggi ben 580 sono relativi a giorni precedenti, così come i morti: uno il 08/02/22 , 4 il 07/02/22 - 17 il 06/02/22 - 14 il 05/02/22 - 6 il 04/02/22 - 1 il 03/02/22 - 1 il 29/01/22 - 2 il 27/01/22 - 1 il 22/01/22 1 il 19/01/22 - 12 il 09/01/22 - 1 il 07/01/22 - 1 il 04/01/22.

Vanno meglio le cose negli ospedali. Complessivamente le persone ricoverate sono 1.509 (ieri erano 1.539) delle quali 1.385 in area medica (ieri erano 1.412) e 124 in terapia intensiva (ieri erano 127) con 4 nuovi ingressi.

Un anno fa, l’8 febbraio del 2021, i nuovi casi furono 478 con 22 morti.

NELLE PROVINCE.

Palermo: 163.410 casi complessivi (1432 nuovi caqsi)

Catania: 162.686 (1499)

Messina: 83.725 (890)

Siracusa: 62.817 (1111)

Ragusa: 50.339 (683)

Trapani: 47.785 (881)

Agrigento: 46.165 (670)

Caltanissetta: 44.284 (458)

Enna: 19.837 (204)

IN ITALIA. Sono 101.864 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 41.247. Le vittime sono invece 415, mentre ieri erano state 326.

Dall’inizio della pandemia sono 11.765.767 gli italiani contagiati dal Covid, secondo i dati del ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 1.927.800, in calo di 62.901 nelle ultime 24 ore mentre i morti sono 149.512. I dimessi e i guariti sono invece 9.688.455 con un incremento di 164.915 rispetto a ieri.

Sono 999.095 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 393.663. Il tasso di positività è al 10,2%, stabile rispetto a ieri (quando era al 10,5%). Sono invece 1.376 i pazienti in terapia intensiva, 47 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 99. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 18.337, ovvero 338 in meno

rispetto a ieri.

