Covid, il bollettino dell'8 ottobre: in Sicilia altri 1.221 casi, un morto ma ricoveri stabili

Numeri covid stabili in Sicilia. E’ quanto emerge nel bollettino dell’8 ottobre diffuso dal ministero della Salute.

Nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati 1.221 nuovi casi con 9.681 tamponi processati. Ieri erano stati 1.403 con 11.004 tamponi. Il tasso di positività resta invariato: ieri era 12,7%, oggi è al 12,6%.

In ospedale i ricoverati per patologie legate al covid ci sono 222 persone (+10) delle quali 208 in area medica (+11) e 14 in terapia intensiva (-1). Il bollettino indica un morto e il totale delle vittime siciliane del virus sale a 12.206.

NELLE PROVINCE.

Catania: 389.893 (338)

Palermo: 382.523 (243)

Messina: 235.119 (212)

Siracusa: 147.698 (131)

Agrigento: 130.104 (61)

Trapani: 124.515 (77)

Ragusa: 114.171 (80)

Caltanissetta: 89.532 (51)

Enna: 46.223 (28)

IN ITALIA. Sono 43.716 i nuovi contagiati da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 44.672), secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime

sono 60 (ieri ne erano state notificate 62). Il tasso di positività è del 20,3% (ieri era il 21,7%%). I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono 215.035 rispetto ai 205.555 del giorno precedente.

Il totale dei casi di Covid rilevati dall’inizio della pandemia in Italia è di 22.781.293 come emerge dal bollettino del ministero della Salute. Sono 194 i pazienti ricoverati in terapia intensiva nel bilancio tra entrate e uscite (ieri erano 198), ovvero 4 in meno, mentre gli ingressi giornalieri sono 22. I ricoverati nei reparti ordinari sono 5.489 (ieri erano 5.379), cioè 110 in più. Gli attualmente positivi sono 497.497. Dimessi e guariti sono 22.106.318, mentre il totale dei decessi dall’inizio della pandemia è 177.478.

