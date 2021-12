Covid, il bollettino di Natale: in Sicilia 2.446 nuovi casi , 13 morti e ricoveri in crescita

Record di nuovi contagi in Sicilia ma anche record di tamponi processati. E’ questo quanto emerge dal bollettino covid del 25 dicembre per la Sicilia del ministero della Salute.

I nuovi casi diagnosticati sono stati 2.446 (ieri erano stati 2.131) con 48.351 tamponi processati (ieri erano stati 43.199). Il tasso di positività superà così il 5%: oggi è al 5,05% mentre ieri era al 4,93%. La Sicilia è all’ottavo posto tra le regioni. Al primo posto c’è la Lombardi che, da sola, ha oltre 17 mila nuovi contagi.

Negli ospedali i ricoveri sono in aumento: complessivamente le persone che hanno bisogno cure ospedaliere sono 673 (ieri erano 664), delle quali 597 in area medica (ieri erano 591) e 76 in terapia intensiva (ieri erano 73) con 5 nuovi ingressi. I morti sono stati 13 e il numero delle vittime siciliane del virus sale a 7.417.

LE PROVINCE.

Palermo: 92.315 casi complessivi (489 nuovi casi)

Catania: 91.204 (702)

Messina: 43.172 (388)

Siracusa: 28.536 (202)

Trapani: 23.675 (187)

Ragusa: 21.570 (120)

Caltanissetta: 20.942 (61)

Agrigento: 20.450 (174)

Enna: 10.818 (123)

IN ITALIA. Sono 54.762 i casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore, nuovo record da inizio della pandemia. Ieri i casi erano stati 50.599. Le vittime, secondo i dati del ministero della Salute, sono 144, mentre ieri erano state 141.

Sono 500.466 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 39.792 in più rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 5.622.431 e i morti 136.530. I dimessi e i guariti sono invece 4.985.435, con un incremento di 14.851 rispetto a ieri.

Sono 969.752 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano

stati 929.775. Il tasso di positività è al 5,6%, in aumento rispetto al 5,4% di ieri. Sono 1.071 (ieri erano 1.038) i pazienti in terapia intensiva in Italia, 33 in più di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 106. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 8.892 (ieri erano 8.812), ovvero 80 in più.

