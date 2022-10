Covid, il bollettino di oggi 4 ottobre: in Sicilia 1.873 nuovi positivi e una vittima

Sono 1.873 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 14.320 tamponi processati. Ieri erano 498. Il tasso di positività è al 13%, in aumento rispetto al 10,2% di ieri.

La Sicilia oggi è all’undicesimo posto per contagi in Italia, un dato che conferma come l'Isola sia una delle regione dove al momento il virus circola meno. Gli attuali positivi sono 26.207, in aumento di 1.574 casi. I nuovi guariti sono 298, una vittima che porta il numero totale dei decessi a 12.204.

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 205, 3 in più, mentre in terapia intensiva sono 12, uno in meno di ieri.

A livello provinciale si registrano a Palermo 421 casi, a Catania 440, a Messina 355, a Siracusa 188, a Trapani 151, a Ragusa 106, a Caltanissetta 75, ad Agrigento 96, a Enna 41.

In Italia

Sono 58.885 i nuovi contagiati da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 13.316), secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 60 (ieri ne erano state notificate 47). Il tasso di positività è al 20,1% (ieri al 15,5%). I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono 293.096 rispetto ai 85.693 del giorno precedente.

Il totale dei casi di Covid rilevati dall’inizio della pandemia in Italia è di 22.602.840 , come emerge dal bollettino del ministero della Salute.

Sono 155 i pazienti ricoverati in terapia intensiva nel bilancio tra entrate e uscite (ieri erano 140), ovvero 15 in più, mentre gli ingressi giornalieri sono 37. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 4.814 (ieri erano 4.520), cioè 294 in più. Gli attualmente positivi sono 491.811. Dimessi e guariti sono 21.933.772 , mentre il totale dei decessi dall’inizio della pandemia è di 177.257.

