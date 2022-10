Covid, in Sicilia 1.595 contagi e una vittima

Sono 1.595 i nuovi positivi al Covid-19 in Sicilia, su un totale di 12.355 tamponi effettuati. E' quanto emerge dal quotidiano del Ministero della Salute. Si registra una sola vittima nelle ultime 24 ore, con il totale delle persone decedute da inizio pandemia che raggiunge quota 12.209. Per quanto riguarda le ospedalizzazioni, sono 231 i ricoverati con sintomi, undici in più rispetto a ieri, dei quali 17 in terapia intensiva, gli stessi di ieri.

