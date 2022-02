Covid, l'Europa resta in rosso scuro in mappa Ecdc

Tutta l’Europa continua ad essere segnalata per la seconda settimana consecutiva in rosso scuro, il colore del massimo rischio epidemiologico per Covid-19, nella mappa pubblicata ogni giovedì dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie Ecdc. Tutta l'Ue con i paesi dello Spazio economico europeo (Islanda, Norvegia e Liechtenstein) è stabilmente in rosso scuro dal 3 febbraio. Dall’inizio del mese l’Ecdc calcola il rischio considerando oltre al tasso dei contagi sui test effettuati e del numero di nuovi positivi ogni 100mila abitanti, anche il tasso di vaccinazione.



