Covid, l'hub di Catania sospende le vaccinazioni serali: si torna all'orario dalle 8 alle 20

L’Hub vaccinale nell’ex mercato ortofrutticolo di Catania torna agli orari tradizionali: dalle ore 8 alle ore 20. L’apertura straordinaria era stata decisa per facilitare la vaccinazione degli ultracinquantenni, i quali, però, potranno recarsi in tutti gli hub della provincia anche senza prenotazione nei consueti orari di apertura.

«Dopo la prima settimana di avvio - spiega il commissario per l'emergenza Covid di Catania Pino Liberti - il flusso serale, anche per le basse temperature, si è notevolmente ridotto. E' per questa ragione che si è deciso di sospendere il servizio serale e razionalizzare l’utilizzo del personale. E’ stata rafforzata la presenza nei drive-in tamponi per velocizzare i test e ridurre i tempi di attesa ed è implementato il servizio domiciliare».

