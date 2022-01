Covid, la Sicilia entra in zona "arancione": c'è l'ordinanza del ministro

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, alla luce dei dati del monitoraggio settimanale, ha firmato una nuova ordinanza che prevede il passaggio in zona arancione di quattro regioni, tra cui la Sicilia. Le altre sono Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, e Piemonte. Mentre Puglia e Sardegna vanno in giallo.

Già nel primo pomeriggio di oggi il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza avevano preannunciato la decisione che da lì a breve sarebbe arrivata con l'ordinanza di Speranza.

«La zona arancione l'aspettavamo da una settimana» perché «quello che conta è il numero dei ricoveri nei reparti di Terapia intensiva e sub intensiva» e «il 77 per cento di quei posti letto è occupato da persone non vaccinate che voglio augurarmi si possano convincere alla necessità di ricorrere alla scienza», ha affermato Musumeci, a margine di un incontro al PalaRegione di Catania per la presentazione del progetto degli aeroporti del capoluogo etneo e di Comiso (Ragusa). "Al tempo stesso - ha aggiunto il presidente della Regione - debbo però dire con piacere che sta crescendo il numero dei primi vaccini, segno evidente che qualcuno si sta convertendo. Se riuscissimo a passare dall’attuale 88 al 95 per cento di vaccinati con una sola dose avremmo raggiunto un risultato assai significativo".

