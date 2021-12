Covid, Musumeci: «Vaccino ai bimbi è un atto d'amore»

«Invito a compire un atto di amore nei confronti dei propri figli, nei confronti dei bambini che stanno dimostrando di essere più coraggiosi dei grandi, degli adulti». Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, a margine dell’evento di apertura del padiglione dell’hub della Fiera del Mediterraneo dedicato alle vaccinazioni per la fascia 5-11 anni.

«È importante prevenire - ha aggiunto Musumeci -. In Sicilia siamo lontani dalla zona di emergenza e per questo dobbiamo attrezzarci per sperare di restare lontani. I bambini sono più fragili, più vulnerabili e coprire la fascia dai 5 agli 11 anni diventa un passaggio fondamentale in questa vasta campagna di prevenzione che, almeno fino ad ora, ci ha tenuti esclusi dalle particolari emergenze che si registrano in altre regioni italiane. Voglio fare appello alle famiglie a non avere assolutamente alcun timore, anzi l’unico timore che dobbiamo alimentare è nei confronti del virus, non del vaccino. Avanti con le prenotazioni, mettiamo al sicuro anche i nostri bambini e potremmo guardare al Natale e alle festività con ragionevole serenità, pur nell’assoluto rispetto delle norme».

«Draghi ha prorogato lo stato di emergenza? Sono d’accordo sul fatto che l’emergenza, almeno fino al mese di marzo, in modo da consentirci di completare la campagna di vaccinazione che abbiamo già avviato» ha aggiunto il presidente della Regione. «Il nostro sistema sanitario regge benissimo, l’impegno dei medici e dei liberi pediatri è assolutamente fondamentale - ha spiegato Musumeci -. Li voglio ringraziare, insieme ai medici di famiglia, perché con il loro supporto, col loro contributo, mettiamo al sicuro la salute della nostra comunità».

«Oggi potremmo segnare la fine dell’inizio della pandemia, perché vaccinando questa fascia siamo nelle condizioni di aver completato tutte le fasce delle persone vaccinabili» ha invece detto il commissario straordinario per l’emergenza covid nella provincia di Palermo, Renato Costa.

«È importante proteggere i bambini perché in questo momento sono l'unico bersaglio, visto che il virus "rimbalza" sui vaccinati. Abbiamo ormai raschiato il barile, abbiamo delle ottime percentuali di vaccinati. Variante Omicron? Siamo moderatamente preoccupati perché è una variante diffusiva, molto più contagiosa delle altre, però non sembra avere particolare aggressività ma bisogna stare ugualmente in guardia e attenti cercando di bloccare qualsiasi caso e soprattutto di tracciarlo nel modo più completo possibile, cosa che noi facciamo regolarmente su tutti».

