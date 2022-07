Covid, il ministro Speranza: subito al via la quarta dose per gli over 60

"La battaglia al Covid è ancora in corso e dobbiamo tutti insieme tenere un livello di attenzione e di prudenza". L'Ecdc e l’Ema hanno aperto alla somministrazione della quarta dose anche alle persone sopra i 60 anni.

Pubblicità

"Già nella giornata di oggi adegueremo le nostre linee guida, circolari e indicazioni a questa determinazione. Apriremo immediatamente sui nostri territori la somministrazione della quarta dose anche alle persone sopra i 60 anni". Lo dichiara il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante il suo intervento al congresso nazionale della Uil Pensionati a Roma.

Il ministro ha poi lanciato un appello: "Le forze di rappresentanza del lavoro e in particolare modo quelle dei pensionati sono sempre state molto sensibili alla tutela della salute delle persone. Vi chiediamo una mano a far capire che il vaccino è stato il vero elemento di cambiamento in questa fase così difficile".

"Con lo stesso numero di casi che abbiamo oggi - ha evidenziato Speranza - in altri momenti, quando eravamo senza vaccino, eravamo costretti a chiusure drammatiche. Oggi, come vedere, abbiamo tantissimi casi ma le ospedalizzazioni, in percentuale, sono del tutto differenti rispetto a quelle che abbiamo vissuto in passato. Questo perché i vaccini funzionano, sono efficaci, sono sicuri e hanno una grande capacità di prevenire le ospedalizzazioni gravi. Dateci una mano a fare capire quanto sia importante stare in questa sfida".

E' stata fissata ad oggi pomeriggio una riunione straordinaria della Commissione tecnico scientifica (Cts) dell'Agenzia italiana del farmaco: oggetto di discussione sarà proprio la somministrazione della quarta dose di vaccino anti-Covid per gli over 60.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA