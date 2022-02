Covid, tutti gli indicatori in miglioramento: Sicilia verso il ritorno in zona gialla

Da lunedì potrebbero cambiare di nuovo i colori di alcune Regioni nella mappa del Paese con le zone a rischio. La Sicilia, in arancione, ha visto migliorare i suoi parametri e dovrebbe tornare in giallo dopo tre settimane: l'occupazione delle terapie intensive è al 13,7% e per l’area medica siamo al 35,6%, l’incidenza a 7 giorni. è scesa a 946,5 su 100mila abitanti. Altra Regione che potrebbe cambiare colore è il Molise, che dalla zona bianca passarebbe in giallo. I dati indicano un tasso di occupazione delle rianimazioni al 15,4% e dei posti letto in area medica al 23,9%, l’incidenza a 7 giorni è a 859,6 su 100mila abitanti. E' quanto emerge dalle tabelle sugli indicatori decisionali, aggiornate al 10 febbraio, che l’Adnkronos Salute ha potuto visionare.

Pubblicità

Ad oggi sono 11 le regioni in zona gialla, 6 in arancione e 3 in bianca. Nel dettaglio: Valle d’Aosta, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo e Sicilia e Marche sono in zona arancione; Lombardia, province autonome di Trento e Bolzano, Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Lazio, Puglia, Campania, Sardegna e Calabria in giallo; infine in zona bianca Umbria, Molise e Basilicata.



COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA