Covid, vaccini a domicilio a Palermo: dose anche per il centenario Fortunato

Fortunato a 101 anni e mezzo ha ricevuto la dose del vaccino anticovid nella sua casa di Godrano (Pa) dove è stato raggiunto dall’équipe itinerante dell’azienda sanitaria di Palermo. In occasione dell’Open Day organizzato dall’Asp sono state 27 le somministrazioni domiciliari, mentre in 19 hanno preferito andare direttamente nel villaggio della salute allestito in piazza Aldo Moro dove si è vaccinata, pure, Rosa un’altra anziana di 87 anni. Ne dà notizia in una nota l'azienda sanitaria.

Al termine della giornata sulla prevenzione, dedicata a Godrano, sono state in totale 170 le prestazioni assicurate dagli operatori dell’Asp, di cui 46 vaccinazioni anticovid, 18 vaccini tradizionali e 6 vaccinazioni antinfluenzali. Tra gli esami di screening oncologici, 31 sono state le mammografie eseguite a bordo del camper dedicato, 12 gli Hpv Test e 4 i Pap Test per lo screening del cervicocarcinoma e 36 i Sof Test distribuiti per la ricerca del sangue occulto nelle feci. Lo sportello amministrativo itinerante ha, invece, esitato 17 operazioni. E’ stata un’altra domenica di grande afflusso di donne nei centri di screening mammografico dell’Asp di Palermo per l’iniziativa, che rientra nell’ambito delle attività organizzate in occasione di questo mese dedicato alla prevenzione del tumore del seno: eseguite in 3 strutture della provincia di Palermo 125 mammografie, di cui 50 a Carini, 37 a Cefalù e 38 a Lercara Friddi.



