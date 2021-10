Covid, a Catania avanti tutta con le terze dosi di vaccino a fragili e anziani

«Con le terze dosi diamo un’ulteriore spallata al Covid e garantiamo ancora maggiore protezione alle fasce più fragili della popolazione. Le nostre equipe mobili e i medici di medicina generale, che ringrazio per il loro prezioso lavoro, stanno già somministrando la terza dose nelle Rsa e case di riposo della provincia». Lo afferma il direttore generale dell’Asp di Catania, Maurizio Lanza, sugli obiettivi di copertura vaccinale sul territorio.

«Grazie alla vaccinazione - aggiunge - abbiamo conseguito importanti risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Gli Hub della provincia sono pronti ad accogliere quanti siano in target per ricevere la terza dose, anche senza prenotazione. Quindi ancora una volta voglio ribadire l’appello ai cittadini a fidarsi della scienza. La vaccinazione è un atto d’amore verso noi e per chi ci sta accanto».

«La terza dose - osserva Pino Liberti, commissario per l'emergenza Covid per Catania - è un passaggio obbligato della campagna vaccinale, uno step che ci consentirà presto di superare la pandemia e ritornare alla normalità. Per i soggetti indicati è molto importante farla. Consente, infatti, di aumentare l’immunizzazione e ridurre al minimo ospedalizzazione e malattia. Priorità ai più fragili e alle persone più a rischio, ma siamo già partiti con gli over 60, a cominciare dal personale sanitario. Noi - sottolinea Liberti - siamo pronti a riprendere a pieno ritmo. In questi giorni abbiamo registrato un moderato incremento, ma non è abbastanza. Ecco perché rivolgo un appello a quanti ne hanno diritto di sottoporsi alla somministrazione della terza dose»



