Covid, a Palermo divieto di somministrazione e vendita di bevande in bottiglie di vetro

Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha emanato oggi due ordinanze con le quali dispone il divieto di somministrazione e vendita di bevande in bottiglie di vetro o altri materiali il cui utilizzo improprio risulta idoneo a minacciare l’incolumità personale ed il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro o altri materiali il cui utilizzo improprio risulta idoneo a minacciare la incolumità personale, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico; misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus Covid-19 e a tutela dell’incolumità pubblica per evitare assembramenti per l’intero mese di agosto.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA