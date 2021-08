Covid, bollettino del 20 agosto: in Sicilia nuovi casi di contagio a quota 1.508 con Catania in testa

Sale ancora il contagio da Covid in Sicilia: i nuovi positivi toccano quota 1.508 a fronte di 17.543 tamponi processati. L’incidenza sale leggermente all’8,6%: ieri era al 8,5%. L’isola resta al primo posto per nuovi contagi giornalieri, prima della Toscana (700). Gli attuali positivi sono 21.265 con un aumento di 563 casi. I guariti sono 933 mentre nelle ultime 24 ore si registrano 12 vittime e il totale dei decessi va a 6.201. Sul fronte ospedaliero sono adesso 746 i ricoverati, 22 in più rispetto al giorno precedente mentre in terapia intensiva sono 83, lo stesso numero di ieri.

Pubblicità

La situazione del contagio nelle singole province:

Palermo: 75.753 (231)

Catania: 65.545 (411)

Messina: 28.795 (128)

Siracusa: 18.869 (148)

Ragusa: 16.997 (144)

Trapani: 16.579 (101)

Caltanissetta: 15.691 (135)

Agrigento: 15.393 (147)

Enna: 7.841 (63).

IN ITALIA:

Sono 7.224 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 7.260. Sono 49 invece le vittime in un giorno, in lieve calo rispetto alle 55 di ieri. Sono 220.656 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 206.531. Il tasso di positività è del 3,27%, rispetto al 3,5% di ieri. Sono 455 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in calo di cinque unità rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 26 (ieri erano stati 40). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.692, rispetto a ieri sono 65 in più.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA