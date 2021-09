Covid, casi in aumento nel Trapanese: a Salemi annullato il "September Fest" 

A causa del Covid, con casi in aumento da qualche settimana in provincia di Trapani, a Salemi il Comune ha annullato la "Notte blu, Festa di fine estate", prevista per domani sera. L’evento, denominato "September Fest" e organizzato in collaborazione con i birrifici salemitani Picara e Chinaschi, avrebbe dovuto chiudere il cartellone estivo messo a punto dall’amministrazione comunale. «La decisione - spiega una nota del Comune di Salemi - è stata adottata in via precauzionale per via dell’emergenza coronavirus che permane in tutta la provincia di Trapani: vista la tipologia dell’evento, infatti, sarebbe complicato assicurare il necessario distanziamento fisico tra i presenti».

