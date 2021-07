Covid, celebrati funerali della ragazzina morta a Palermo

Sono stati celebrati nel cimitero di Casteldaccia i funerali della piccola Ariele, la bimba di undici anni morta dopo 16 giorni di ricovero nell’ospedale Di Cristina dopo avere contratto la variante Delta del Covid. «Invito tutti a vaccinarsi - ha detto la mamma di Ariele - Noi non ci siamo vaccinati perché dovevamo accudire nostra figlia che aveva bisogno di un’assistenza continua». Ariele era affetta da una malattia metabolica rarissima e nel 2015 i genitori avevano deciso di sottoporla a una cura vietata in Italia perché non riconosciuta dalla comunità scientifica. È stabile l’altro neonato intubato nell’ospedale Cervello. Le sue condizioni migliorano, ma ancora è presto per dire se è completamente fuori pericolo.



