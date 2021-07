Covid, il bollettino del 13 luglio: in Sicilia 174 nuovi casi e 4 morti

Sono stati 174 i nuovi casi di covid in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 150). I morti sono stati invece 4 (ieri nessuno) e così il numero complessivo delle vittime siciliane sale a 5.996,

E’ quanto si evince dal bollettino del 13 luglio del ministero della Salute.

I guariti sono stati 110 e così il numero delle persone attualmente positive sale a 3.795 (+60) dei quali 3.636 in isolamento domiciliare.

Le persone complessivamente ricoverate sono 159 (ieri erano 158 ) delle quali 20 in terapia intensiva con due nuovi ingressi (ieri erano in rianimazione erano 18 ) e in area medica 139 (ieri erano 140 ).

Il numero dei tamponi processati è stato di 15.499 (ieri 6.693 ) e così il tasso di positività passa al 1,12% rispetto al 2.24 % di ieri.

IN ITALIA. Sono 1.534 i positivi al test individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 888. Sono invece 20 le vittime in

un giorno, mentre ieri erano state 13.

Sono 192.543 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano

stati 73.571. Il tasso di positività è dello 0,8%, in calo rispetto all’1,21% di ieri.

Sono 157 i pazienti in terapia intensiva per il Covid in Italia: uno in meno nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 7 (ieri erano stati 4). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, ieri in lieve aumento, tornano a calare: sono 1.128, con 21 unità in meno rispetto a ieri.

In Italia gli attualmente positivi al Covid tornano a salire: sono 40.649, in aumento di 223 unità nelle ultime 24 ore. Le persone in isolamento domiciliare: sono 39.119 (+245). E’ quanto emerge dai dati del bollettino della Salute. I casi in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 4.273.693, i morti 127.808. I dimessi ed i guariti sono invece 4.105.236, con un incremento di 1.287 rispetto a ieri.

