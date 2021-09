Covid, il bollettino del 14 settembre: 684 nuovi casi, calano i ricoveri e i positivi

La luce in fondo al tunnel appare sempre più nitida in Sicilia. L’ultimo bollettino covid del 14 settembre del ministero della Salute dice infatti che ci sono sì 684 nuovi casi (e dunque più del 618 di ieri) ma con il doppio dei tamponi processati (21.800 contro 12.307) e infatti il tasso di positività in Sicilia scende dal 5% di ieri al 3,13% di oggi. Un quarto dei casi è però solo nel Catanese (206). Buone notizie anche dal fronte ospedaliero: il numero complessivo dei ricoverati scende a 871 persone (ieri erano 895), delle quali 772 in area medica (ieri erano 792) e 99 in terapia intensiva (ieri erano 103) con 5 ingressi. Il numero degli attuali positivi in Sicilia scende sotto quota 26 mila dopo molte settimane.

Pubblicità

LE PROVINCE.

Palermo: 82.024 casi complessivi dall'inizio della pandemia (93 nuovi casi)

Catania: 71.826 (206)

Messina: 32.896 (149)

Siracusa: 22.023 (64)

Ragusa: 19.168 (28)

Trapani: 18.877 (60)

Caltanissetta: 17.368 (8)

Agrigento: 16.841 (28)

Enna: 8.990 (48)

IN ITALIA. Sono 4.021 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.800. Sono invece 72 le vittime in un giorno, ieri erano state 36.

Superate le 130mila vittime in Italia dall’inizio della pandemia. In base ai dati del ministero della Salute, sono 130.027. I casi sono 4.613.214 mentre i dimessi e i guariti sono invece 4.360.847, con un incremento di 7.501 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 122.340, con un calo di 3.564 casi nelle ultime 24 ore.

Sono 318.593 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 120.045. Il tasso di positività è all’1,3%, in calo di un punto rispetto al 2,3% di ieri.

Sono 554 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 9 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri,

secondo i dati del ministero della Salute, sono 29 (ieri erano 35). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.165, in calo di 35 rispetto a ieri.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA