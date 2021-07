Covid, il bollettino del 15 luglio: in Sicilia 353 nuovi casi ma nessuna vittima

Sono stati 353 i nuovi casi di covid in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 288). Non ci sono però morti (ieri le vittime erano state 10). Il numero complessivo delle vittime siciliane resta così a 6.006.

Pubblicità

E’ quanto si evince dal bollettino covid del 15 luglio diffuso dal ministero della Salute.

In aumento anche se di poco i ricoveri: complessivamente in ospedale ci sono 161 persone (4 in più rispetto a ieri), delle quali 21 in rianimazione (ieri erano 20) e 140 in area medica (ieri erano 137).

Le persone dichiarate guarite sono state 171 e così il numero delle persone attualmente positive sfonda di nuovo quota 4 mila: sono 4.140 (+220) delle quali 3.979 in isolamento domiciliare.

I tamponi processati sono stati 12.079 (ieri erano 11.939) e così il tasso di positività sale al 2,92% contro il 2,41% di ieri.

IN ITALIA. Sono 2.455 i positivi al test individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.153. Sono invece 9 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 23. I casi in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 4.278.319, i morti 127.840. I dimessi ed i guariti sono invece 4.109.579, con un incremento di 3.264 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 40.900, in calo di 800 unità nelle ultime 24 ore (tornano a scendere dopo due giorni di incremento). Le persone in isolamento domiciliare sono 39.658 (-783, anch’esse di nuovo in calo dopo due giorni di aumento).

Sono 190.922 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 210.599. Il tasso di positività è dell’1,3%, in aumento rispetto all’1,02% di ieri.

Sono 153 i pazienti in terapia intensiva per il Covid in Italia, in aumento di 2 nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del

ministero della Salute, sono 11 (ieri 7). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.089, quindi 19 in meno rispetto a ieri.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA