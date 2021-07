Covid, il bollettino del 17 luglio: in Sicilia 431 nuovi casi ma nessun morto

Sono stati 431 i nuovi casi di covid in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 386). Non ci sono stati nemmeno oggi morti e dunque il numero complessivo delle vittime siciliane resta a quota 6.006.

E’ quanto si evince dal bollettino covid del 17 luglio diffuso dal ministero della Salute.

I guariti sono stati 53 e così il numero delle persone attualmente positive in sicilia sale a 4.787 (+378)

I ricoverati complessivamente sono 166 (uno in meno rispetto a ieri) con 23 in rianimazione (come ieri, ma senza alcun nuovo ingresso) e 143 in area medica (uno in meno).

I tamponi processati sono stati 13.176 e il tasso di positività si attesta sul 3,27%.

LE PROVINCE.. Ecco la situazione nelle nove province siciliane

Palermo: 70.443 casi complessivi dall'inizio della pandemia (48 nuovi casi)

Catania: 60.929 (56)

Messina: 26.887 (12)

Siracusa: 16.894 (37)

Trapani: 14.440 (33)

Ragusa: 13.521 (134)

Caltanissetta: 12.654 (38)

Agrigento: 12.551 (50)

Enna: 6.773 (23)

IN ITALIA. Salgono ancora i positivi ai test per i Covid individuati nelle ultime 24 ore, sono 3.121 secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.898. Sono invece 13 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 11. I casi in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 4.284.332, i morti 127.864. I dimessi ed i guariti sono invece 4.112.977, con un incremento di 2.328 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 43.491, in aumento di 777 unità nelle ultime 24 ore. Le persone in isolamento domiciliare sono 42.218 (+753).

Sono 162 i pazienti in terapia intensiva per il Covid in Italia, in aumento di uno nel saldo

tra entrate e uscite, terzo giorno di fila di risalita del dato. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 9 (ieri 13). I ricoverati con sintomi nei reparti

ordinari sono 1.111, quindi 23 in più rispetto a ieri.

Sono 244.797 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 205.602. Il tasso di positività è dell’1,3%, in calo rispetto all’1,4% di ieri.

