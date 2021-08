Covid, il bollettino del 19 agosto: in Sicilia 1.377 nuovi casi e altri 16 morti

La Sicilia doppia tutte le altre regioni d’Italia e con 1.377 casi (su 7.260 in tutta Italia) è nettamente il territorio con più nuovi casi di covid nelle ultime 24 ore. Ieri i casi erano stati 997. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 16 (ieri erano stati 25). Il numero delle vittime siciliane del virus sale così a 6.189. Sono i dati contenuti nel bollettino covid del 19 agosto del ministero della Salute.

Ma non c’è solo il dato dei contagi perché preoccupa anche il dato dei ricoveri: complessivamente le persone ricoverate sono 724 (ieri erano 701), dei quali 641 in area medica (ieri 601) e 83 in terapia intensiva (ieri erano 80) con 7 nuovi ricoveri.

I tamponi processati sono stati 16.265 (ieri erano 15.038) e il tasso di positività schizza dal 6,62% di ieri al 8,46% di oggi.

IN ITALIA. Sono 7.260 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 7.162. Sono 55 invece le vittime in un giorno, rispetto alle 69 di ieri. Nella somma complessiva delle nuove vittime nell’ultimo bollettino sono stati conteggiati dieci decessi in più, che riguardano i giorni precedenti (8 in Calabria e due in Sicilia). Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.464.005, i morti 128.634. I dimessi e i guariti sono invece 4.204.869, con un incremento di 5.465 rispetto a ieri, mentre gli attuali positivi salgono a 130.502 con un aumento di 1.720 casi nelle ultime 24 ore.

Sono 206.531 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 226.423. Il tasso di positività è del 3,5%, stabile rispetto al 3,1% di ieri.

Sono 460 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 18 in più di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 40 (ieri erano 50). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.627, rispetto a ieri sono 68 in più.

