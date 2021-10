Covid, il bollettino del 1 ottobre: in Sicilia 434 nuovi casi e 13 morti

Sono stati 434 i nuovi casi di covi in Sicilia (ieri erano 500) e i morti sono stati invece 13 (ieri 7) e coì il totale delle vittime siciliane sale a quota 6.832.

Pubblicità

E' quanto si evince dal bollettino del 1 ottobre 2021 del ministero della Salute.

Ma se i casi sono sostanzialmente stabili (ma rispetto a ieri ci sono molti meno tamponi) le buone notizie arrivano dagli ospedali. I ricoverati sono infatti in netto calo: complessivamente sono 524 (fino a ieri erano 545), con 463 in area medica con sintomi (erano 482) e 61 in terapia intensiva (erano 63) anche se ci sono 4 nuovi ingressi. I tamponi dunque sono molti di meno: nelle ultime 24 ore ne sono stati processati 13.945 (ieri erano stati 20.480) e il tasso di positività si attesta al 3,1% contro il 2,4% di ieri.

LE PROVINCE. Ancora Catania la provincia con la maggior parte dei casi in Sicilia. Ecco il dettaglio:

Palermo: 83.643 casi complessivi dall'inizio della pandemia (55 nuovi casi)

Catania: 74.709 (172)

Messina: 33.789 (41)

Siracusa: 23.281 (78)

Ragusa: 19.683 (36)

Trapani: 19.618 (21)

Caltanissetta: 17.698 (19)

Agrigento: 17.196 (12)

Enna: 9.193 (0)

IN ITALIA. Sono 3.405 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.804. Sono invece 52 le vittime in un giorno, una in più di ieri. Gli attualmente positivi al Covid in Italia sono 93.652, con un calo di 656 nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.675.758, i morti 130.973. I dimessi e i guariti sono invece 4.451.133, con un incremento di 4.007 rispetto a ieri.

Sono 293.469 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 308.836. Il tasso di positività è stabile all’1,2%.

Sono 429 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 11 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 20 (ieri erano 26). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.118, ovvero 87 in meno di ieri.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA