Covid, il bollettino del 24 luglio: in Sicilia 626 nuovi casi e 2 morti

Sono stati 626 i nuovi casi di covid in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 484). C’è stato un solo morto (ieri 2) e così il totale delle vittime siciliane del virus è di 6.024. E’ quanto si evince dal bollettino covid del 24 luglio del ministero della Salute.

In ospedale ci sono complessivamente 209 persone (ieri erano 193) delle quali in rianimazione 27 (ieri erano 21) con addirittura 6 nuovi ingressi e 182 in area medici (ieri erano 172).

I tamponi processati sono stati 13.735 (ieri 15.413) e il tasso di positività schizza al 4,5% sul contro il 3,1% di ieri.

LE PROVINCE. Boom di casi nel Ragusano. Ecco il dettaglio:

Palermo: 70.892 casi complessivi da inizio pandemia (83 nuovi casi)

Catania: 61.402 (63)

Messina: 27.005 (43)

Siracusa: 17.085 (32)

Trapani: 14.677 (23)

Ragusa: 14.121 (175)

Caltanissetta: 13.328 (97)

Agrigento: 13.090 (90)

Enna: 6.928 (20)

IN ITALIA. Sono 5.140 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.143. Sono invece 5 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 17. I casi in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 4.312.673, i morti 127.942. I dimessi ed i guariti sono invece 4.122.208, con un incremento di 1.362 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 62.523, in aumento di 3.771 unità nelle ultime 24 ore.

Sono 258.929 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano

stati 237.635. Il tasso di positività è del 2%, in lieve ribasso rispetto al 2,2% di ieri.

