Covid, il bollettino del 2 agosto: in Sicilia 262 nuovi casi e 3 morti

Sono stati 262 i nuovi casi di covid in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 581). I morti sono stati invece 3 (ieri nessuno) e il totale delle vittime siciliane del virus sale così a 6.050.

Pubblicità

E’ quanto si evince dal bollettino covid del 2 agosto diffuso dal ministero della Salute.

In ospedale ci sono in questo momento persone 364 (ieri erano 328) dei quali in terapia intensiva 34 (ieri 33) con un nuovo ingresso e 320 in area medica (ieri 295).

I guariti sono stati 129 e così il numero delle persone attualmente positive in Sicilia è di 11.349 (+130) delle quali 10.995 in isolamento domiciliare.

Sono stati processati soltanto 7.718 tamponi (ieri 9.282) e così il tasso di positività passa dal 6,25% di ieri al 3,39% di oggi.

LE PROVINCE. Ecco il dettaglio:

Palermo: 72.024 casi complessivi dall'inizio della pandemia (75 nuovi casi)

Catania: 62.239 (40)

Messina: 27.391 (6)

Siracusa: 17.422 (35)

Trapani: 15.053 (13)

Ragusa: 14.854 (0)

Caltanissetta: 14.082 (72)

Agrigento: 13.666 (1).

IN ITALIA. Sono 3.190 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.321. Sono invece 23 le vittime in un giorno (ieri erano state 5).

Sono 3.190 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.321 . Sono invece 20 le vittime in un giorno (ieri erano state 5).

Sono 83.223 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 167.761. Il tasso di positività è del 3,8 %, in aumento rispetto al 3,2%.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA