Covid, il bollettino del 2 ottobre: in Sicilia 410 casi e 7 morti

Arretra il virus anche in Sicilia dove la riapertura delle scuole non sembra abbia contribuito ad un aumento dei casi. Nelle ultime 24 ore infatti i nuovi contagi sono stati soltanto 410 (a fronte però di oltre 15 mila tamponi processati) con la Sicilia è la seconda per nuovi casi dietro il Veneto che ha registrati 457. I morti sono stati 7 (ieri 13) e il totale delle vittime siciliane del virus sale a 6.839.

Pubblicità

I dati sono stati diffusi nel bollettino covid del 2 ottobre del ministero della Salute.

Buone notizie anche dal fronte ospedaliero dove le persone ricoverate sono sempre di meno. Infatti in area medica con sintomi ci sono 455 persone (ieri erano 463) mentre in terapia intensiva ci sono 55 persone (ieri erano 61) . Quindi complessivamente negli ospedali siciliani ci sono 510 pazienti contro i 524 di ieri.

I tamponi processati sono stati 15.903 con un tasso di positività che si attesta sul 2,5% contro il 3,4% di ieri (ma con 13.945 tamponi).

LE PROVINCE. Boom dei casi nel Messinese dove si registrano oltre due terzi del totale dei casi siciliani.

Palermo: 83.660 casi complessivi dall'inizio della pandemia (17 nuovi casi)

Catania: 74.783 (74)

Messina: 34.078 (289)

Siracusa: 23.284 (3)

Ragusa: 19.684 (1)

Trapani: 19.618 (0)

Caltanissetta: 17.711 (13)

Agrigento: 17.209 (13)

Enna: 9.193 (0)

ITALIA. Sono 3.312 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.405. Sono invece 25 le vittime in un giorno, ieri (52).

Gli attualmente positivi al Covid in Italia sono 92.749, con un calo di 903 nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.679.067, i morti 130.998. I dimessi e i guariti sono invece 4.455.320, con un incremento di 4.187 rispetto a ieri.

Sono 355.896 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 293.469. Il tasso di positività è in calo allo 0,93% .

Sono 432 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in aumento di 3 rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 27 (ieri erano 20). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.057, ovvero 61 in meno di ieri.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA