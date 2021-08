Covid, il bollettino del 30 agosto: in Sicilia 1.600 nuovi casi, 9 morti e quasi mille ricoverati

Non si arresta la pandemia in Sicilia. I nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 1,600 (ieri erano 1.369), i morti sono stati invece 9 (ieri erano 10) e il totale delle vittime sale così a 6.323. E’ quanto si evince dal bollettino covid del 30 agosto del ministero della Salute.

Note dolenti soprattutto dai ricoveri: in ospedale ci sono complessivamente 947 persone (ieri erano 914) e cresce fino a 116 il numero delle persone in terapia intensiva (ieri erano 108) in virtù anche dei 14 nuovi ingressi. In area medica ci sono invece 831 persone (ieri erano 806).

La Sicilia ha tre volte più casi della seconda regione per contagi che è l’Emilia Romagna (546).

I tamponi processati sono sempre troppo pochi: solo 11.243 (ieri 13.506) e il tasso di positività schizza in alto: da 10,13% di ieri al 14,23% (il tasso nazionale è del 3,88%)

LE PROVINCE. Ecco la situazione nei territori

Palermo: 78.948 casi complessivi (422 nuovi casi)

Catania: 68.350 (399)

Messina: 30.682 (273)

Siracusa: 20.302 (90)

Ragusa: 18.193 (95)

Trapani: 17.609 (83)

Caltanissetta: 16.719 (133)

Agrigento: 16.128 (0)

Enna: 8.528 (105)

IN ITALIA: Sono 4.257 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.959 Sono invece 53 le vittime in un giorno, rispetto alle 37 di ieri. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.534.499, i morti 129.146. I dimessi e i guariti sono invece 4.263.960, con un incremento di 3.854 rispetto a ieri, mentre gli attuali positivi salgono a 141.393, con un incremento di 346 casi nelle ultime 24 ore.

Sono 109.803 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano

Sono 548 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 23 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri,

secondo i dati del ministero della Salute, sono 50. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.264, 131 in più rispetto a ieri.

