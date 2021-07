Covid, il bollettino del 7 luglio: in Sicilia 109 nuovi casi e 2 morti

Sono stati 109 i nuovi casi di covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 144). I morti sono stati 2 (ieri 4). E il totale delle vittime sale a quota 5.987.

E’ quanto si evince dal bollettino del covid del 7 luglio del ministero della Salute.

In ospedale in Sicilia ci sono al momento 148 persone (ieri erano 155), delle quali 19 in terapia intensiva (ieri 18) e 129 in area medica (ieri erano 137).

I guariti sono stati 228 e così il totale delle persone attualmente positive in Sicilia è di 3.357 (-121 rispetto a ieri) delle quali 3.209 in isolamento domiciliare.

I tamponi processati sono stati 10.891 (ieri erano stati 14.127) e dunque il tasso di positività è del 1% (stabile ieri era al 1,01%).

IN ITALIA. Sono 1.010 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 907. Sono invece 14 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 24.

Sono 177.977 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 74.649. Il tasso di positività è dello 0,56%, sostanzialmente stabile rispetto allo 0,47% di ieri.

Sono 180 i pazienti ricoverati per Covid in terapia intensiva in Italia, con un calo di 7 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 8, mentre ieri erano stati 11. I ricoverati con sintomi nei

reparti ordinari sono 1.234, in calo di 37 unità rispetto a ieri.

