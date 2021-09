Covid, il bollettino del 7 settembre: in Sicilia "solo" 875 casi ma i ricoveri sono in calo

Si vede dopo molte settimane la luce in fondo al tunnel in Sicilia per quanto riguarda la pandemia. I casi nelle ultime 24 ore sono infatti “solo” 875 (ieri erano 943) ma stavolta il dato è calcolato su un numero doppio di tamponi: 24.465 contro i 12.804 di ieri. Infatti il tasso di positività crolla al 3,57% contro il 7,36% di ieri.

E’ quanto si evince dal bollettino del covid in Sicilia del 7 settembre del ministero della Salute.

Buona notizie finalmente anche dal fronte dei ricoveri: calano quelli in area medici che dagli 855 di ieri oggi sono 850 e scende anche il numero delle persone in terapia intensiva (da 120 di ieri a 116 di oggi) con soli 4 nuovi ingressi (ieri erano 6).

Il dato dei morti non è raffrontabile perché ieri erano stati 10, ma stavolta il bollettino ne riporta 29 perché sono stati aggiunti dei casi dei giorni scorsi (5 il 06/09/2021, 12 il 05/09/2021, 5 il 04/09/2021, 4 il 03/09/2021, 2 il 07/09/2021).

Per la prima volta dopo diverse settimane i guariti sono più dei nuovi contagiati e il numero degli attuali positivi scendo così di 404 unità (28.547).

LE PROVINCE. La situazione dai territori.

Palermo: 80.841 casi complessivi (292 nuovi casi)

Catania: 70.439 (232)

Messina: 31.867 (20)

Siracusa: 21.329 (68)

Ragusa: 18.776 (36)

Trapani: 18.413 (102)

Caltanissetta: 17.200 (29)

Agrigento: 16.591 (61)

Enna: 8.821 (35).

ITALIA. Sono 4.720 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.361. Sono invece 71 le vittime

in un giorno (ieri 52). Sono 318.865 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 134.393. Il tasso di positività scende all’1,5%, rispetto al 2,5% di ieri.

Sono 563 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 7 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 40. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.307 si tratta di 5 persone in più rispetto a ieri.

