Covid, il bollettino dell'8 ottobre: 469 nuovi casi (2 su 3 sono a Catania) e 3 morti, ancora in calo i ricoveri

Il doppio dei nuovi casi in Sicilia rispetto a ieri (e con lo stesso numero di tamponi) ma ricoveri in ospedale e nelle intensive ancora in calo. Sono questi i numeri del bollettino covid del 8 ottobre del ministero della Salute che fotografa la situazione dell’emergenza sanitaria nel nostro Paese. Ma la "colpa" è del dato di Catania che ha due terzi dei nuovi contagi siciliani.

I nuovi casi nelle ultime 24 ore sono stati 469 con 14.977 tamponi (ieri erano stati 245 con 15.005 tamponi). Il tasso di positività raddoppia e passa dal 1,63% di ieri al 3,13% di oggi. Le persone ricoverate in ospedale sono complessivamente 405 (ieri erano 415) delle quali 365 in area medica (ieri 370) e 40 in terapia intensiva (ieri 45). I morti sono stati 3 e il totale delle vittime siciliane del virus sale a 6.880. Ci sono anche 1.048 guariti e così il numero degli attuali positivi si attesta a 11.198 dei quali 10.793 in isolamento domiciliare.

LE PROVINCE. Catania guida la classifica delle province con più nuovi casi.

Palermo: 83.879 casi complessivi da inizio pandemia (42 nuovi casi)

Catania: 75.572 (298)

Messina: 34.211 (15)

Siracusa: 23.589 (50)

Trapani: 19.762 (13)

Ragusa: 19.757 (10)

Caltanissetta: 17.794 (18)

Agrigento: 17.294 (15)

Enna: 9.267 (8).

ITALIA. - Sono 3.023 i nuovi contagi da Covid in Italia (ieri 2.938), secondo i dati del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 30 morti (ieri 41) che portano a 131.198 il totale delle vittime da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 271.566 tamponi, con un tasso positività all’1,11%.

In calo le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 2.742 (ieri 2.824), con un calo di 82 persone rispetto a ieri mentre sono 383 i ricoverati in terapia intensiva (- 20 da ieri), con 17 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono 4.473.903 guariti (+ 3.966 ) e 87.173 gli attualmente positivi (-1.074 ).

