Covid in Sicilia, in una settimana quasi 10 mila nuovi contagiati 

Nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono 9.081, il 32,9% in più rispetto alla settimana precedente, quando già si era registrato un incremento del 34,1%. E’ cresciuto anche il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati, passato dal 6,3% al 7,8%. L’incremento registrato questa settimana è il più alto dallo scorso mese di gennaio.

E’ quanto emerge dai dati resi noti dall’Ufficio Statistica del Comune di Palermo, relativi all’andamento della pandemia da Covid 19 in Sicilia e diffusi ieri dal Dipartimento della Protezione Civile.

"La settimana appena conclusa - si legge - ha fatto registrare ancora una volta un preoccupante incremento della diffusione del Covid-19 in Sicilia: sono aumentati i nuovi positivi, gli attuali positivi, i ricoverati (ordinari e in terapia intensiva), i nuovi ingressi in terapia intensiva e le persone decedute".

Il numero di persone decedute registrato nella settimana è pari a 78 (contro le 55 della settimana precedente). Complessivamente le persone decedute sono 6219, e il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari al 2,4% (come la settimana scorsa). I ricoverati complessivamente rappresentano il 3,4% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva lo 0,4%)".

Nella settimana appena conclusa si sono registrati 45 nuovi ingressi in terapia intensiva (il 36,4% in più rispetto ai 33 della settimana precedente).

