Covid, morta a Palermo l'11enne ricoverata e intubata dopo aver contratto il virus

E' morta la bambina di 11 anni che si trovava intubata da giorni all'ospedale Di Cristina di Palermo dopo aver contratto il Covid. La ragazzina era stata contagiata dalla sorella proveniente dalla Spagna. La giovanissima paziente aveva contratto la variante Delta del virus e le sue condizioni si sarebbero aggravate anche per una pregressa malattia metabolica rara. I genitori della piccola vittima non sono vaccinati e sono risultati anche loro positivi al virus.

La notizia del ricovero della bambina era stata data dagli organi sanitari, e poi confermata dal presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, in contemporanea alla comunicazione del ricovero, sempre a Palermo, di un neonato di due mesi, un bimbo nato da una madre a sua volta positiva. Le condizioni del neonato, ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Cervello, sono invece in via di miglioramento.

