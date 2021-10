Covid, senza Green pass non si entra a Palazzo dei Normanni

Dal 15 ottobre nessuno potrà entrare a Palazzo dei Normanni senza Green pass. In una circolare inviata stamani, la segreteria generale di Palazzo Reale ha comunica alla Presidenza dell’Ars, agli uffici amministrativi, alla Fondazione Federico II, ai gruppi parlamentari e alle ditte che prestano servizi all’interno, le regole che dovranno essere seguite, valide al momento fino al 31 dicembre (scadenza dello stato di emergenza sanitaria nazionale).

Il Green pass sarà obbligatorio per il personale interno, per i deputati, per i membri del governo, per i dipendenti dei gruppi parlamentari, per i visitatori e per i turisti. Chi nei varchi di accesso al Palazzo si presenterà sprovvisto di carta verde sarà allontanato. Ogni datore di lavoro sarà tenuto a controllare il Green pass non solo all’ingresso, ma anche a campione nei confronti di chi si trovasse dentro il complesso monumentale.



