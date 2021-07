Covid, una trentina di studenti siciliani bloccata a Dubai

Un gruppo di studenti italiani tra cui una trentina di siciliani, provenienti da diverse province dell’isola, sono bloccati a Dubai a causa dei severissimi protocolli anti covid.

Pubblicità

Secondo quanto hanno raccontato due ragazzi siciliani, uno del Nisseno e uno del Ragusano, al Tg3 Sicilia, è accaduto che su 250 studenti, a Dubai dal 30 giugno scorso, almeno un centinaio è risultato positivo al tampone. Era stato predisposto il rientro degli altri 150 e dopo avere effettuato il tampone si sono recati in aeroporto dove, però, le autorità non hanno lasciato che partissero per l’Italia. Dovranno rifare il tampone. Al momento la vicenda è monitorata dal Ministero degli Esteri.

Le autorità dell'Emirato hanno attivato subito il protocollo di sicurezza che comporta tampone molecolare e isolamento immediato fino all’esito dei risultati. Il contagio secondo quanto si è appreso sarebbe avvenuto durante la visita ad un mercato cittadino.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA