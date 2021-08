Covid: vaccinazione non è controindicata in gravidanza, la circolare del ministero della Salute

La vaccinazione anti-SarsCoV2 «non è controindicata in gravidanza». E’ quanto si legge nella circolare del ministero della Salute in merito a 'Certificazioni

di esenzione alla vaccinazione anti-COVID’. «Qualora dopo valutazione medica si opti per rimandare la vaccinazione, alla donna in gravidanza potrà essere rilasciato un certificato di esenzione temporanea alla vaccinazione», precisa il ministero, sottolineando che anche «l'allattamento non è una controindicazione alla vaccinazione anti-SarsCoV2».

