I dati delle vaccinazioni sono in miglioramento, ma a Francofonte è ancora necessario mantenere l'unica "zona arancione" presente in Sicilia. Il presidente della Regione Nello Musumeci ha firmato, infatti, l'ordinanza che conferma, così come richiesto dal dipartimento per le Attività sanitarie e l'Osservatorio epidemiologico, le misure restrittive antiCovid nel Comune del Siracusano fino a martedì 28 settembre.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA