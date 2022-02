Covid, il bollettino del 24 febbraio: in Sicilia 4.776 casi e altri 31 morti ma i ricoveri sono in calo

Arretra e finalmente con segnali chiari il covid anche in Sicilia. Secondo il bollettino del 24 febbraio diffuso dal ministero della Salute in Sicilia nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati 4.776 nuovi casi con 40.897 tamponi processati (ieri 5.272 con 37.204 tamponi) e tasso di positività che crolla al 11,6% contro il 14,1% di ieri.

Buone notizie anche dagli ospedali: i ricoverati sono 1.199 (ieri erano 1.215) con 1.130 in area medica (erano 1.134) e 69 in terapia intensiva (erano 81) con nessun nuovo ingresso.

I morti sono stati 31 e il numero delle vittime siciliane del virus sale così a 9.379 persone.

L’anno scorso i nuovi casi erano stati 542 con 21 morti (e quindi pressoché lo stesso numero di morti ma con i casi dieci volte di meno).

LE PROVINCE.

Palermo: 182.515 casi complessivi (1374 nuovi casi)

Catania: 180.528 (1056)

Messina: 98.485 (964)

Siracusa: 73.480 (596)

Ragusa: 56.804 (429)

Trapani: 54.440 (568)

Agrigento: 52.770 (461)

Caltanissetta: 49.286 (324)

Enna: 22.579 (337).

ITALIA. Sono 46.169 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 49.040. Le vittime sono invece 249 (ieri erano state 252).

Sono 12.651.251 gli italiani contagiati dal Covid dall’inizio della pandemia, secondo i dati del ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 1.199.228, in calo di 22.195 nelle ultime 24 ore, mentre i morti totali salgono a 154.013. I dimessi e i guariti sono 11.298.010, con un incremento di 69.439 rispetto a ieri.

Sono 484.530 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 479.447. Il tasso di positività è al 9,5%, in lieve calo rispetto al 10,2% di ieri. Sono invece 839 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 47 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 56. I ricoverati

con sintomi nei reparti ordinari sono 12.125, ovvero 402 in meno rispetto a ieri.

