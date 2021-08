Dal 7 settembre anche a Catania sarà possibile fare il vaccino in farmacia: ecco in quali

Sono già 50 le farmacie convenzionate della provincia di Catania che partecipano alla campagna di vaccinazione anti-Covid 19. Da domani si potranno prenotare la somministrazioni direttamente in quelle aderenti. Le inoculazioni si terranno a partire dal 7 settembre. L'iniziativa si rivolge a tutti i cittadini, dai 12 anni in su, con esclusione dei soggetti estremamente vulnerabili o con anamnesi positiva per pregressa reazione allergica grave/anafilattica.

«Grazie all’intesa con Federfarma - afferma il direttore generale dell’Asp di Catania, Maurizio Lanza - offriamo ai cittadini una nuova opportunità di vaccinazione sulla quale puntiamo molto. Sono sicuro che il rapporto di fiducia che lega i cittadini al proprio farmacista darà nuova consapevolezza e motivazioni per la vaccinazione».

Sarà somministrato il vaccino Pfizer. Le farmacie riceveranno le dosi dal Dipartimento del Farmaco dell’Asp di Catania che ha previsto precise procedure di distribuzione e tracciamento dei flaconi. Dal 3 settembre le farmacie potranno effettuare i primi ordini di fornitura dei vaccini.

Ecco le farmacie che hanno già aderito alla campagna

LA GENGA AGOSTINO G Via V. Emanuele, 154 ACICATENA

FARMACIA CIPRIANI SRL Corso Umberto, 130 ACIREALE

ARICO' GIUSEPPINA Piazza Mazzini, 3 ACIREALE

FARMACIA SANNA DEL DOTTSANNA FRANCESCO E FIGLI SNC Via V. Emanuele, 24/26 ACIREALE

IMPELLIZZERI SEBASTIANO Via Verga, 47 ACIREALE

FARMACIA DEL CORSO DELLA DOTT SSA ZAFARANA MARIANNA & C SNC Piazza Europa, 21 ACIREALE

SESTO FIORENZA Via V. Emanuele, 179 ACIREALE

FARMACIA LEOPARDI S.R.L. Viale Astrel, 1 BELPASSO

FARMACIA DEL VIALE SRL Viale Dei Fiori, 82 BIANCAVILLA

DISTEFANO ANTONIO Via F. Crispi, 35 BIANCAVILLA

FARMACIA DOTT GIAMBO' CALOGERO Via Palermo, 15 BRONTE

FRANCO GIORGIO Via Umberto, 24 CALATABIANO

MAZZA ANTONINO Via L. Sturzo, 34 CALTAGIRONE

MERENDINO STEFANIA Via Umberto, 63 CAMPOROTONDO ETNEO

DI MARCO DEL DOTT. BUCCHERI IGNAZIO SAS Via S. Citelli, 39 CATANIA

GRAN FARMACIA LA SCOGLIERA SNC DI FARO EMILIA E MATILDE Via Medea, 11/B CATANIA

DOTT.SSA BARRESI LAURA Via Garibaldi, 376 CATANIA

FARMACIA DELLA STAZIONE SRL Viale Libertà, 57 CATANIA

DISTEFANO CLAUDIO B Piazza Cavour, 39 CATANIA

FARMACIA DOTTSSA FISICHELLA GAIA MARIA FRANCESCA Via Zacco, 29 CATANIA

SGALAMBRO FRANCESCO Via G. D'Annunzio, 43 CATANIA

BORGH SALVATORE Viale Librino, 15 CATANIA

GUARNACCIA FRANCESCO Via Del Bosco, 70 CATANIA

FARMACIA BELLIA DEL DOTT BELLIA LUCIANO C SNC Via Susanna, 2 CATANIA

FARMACIE SORBELLO SRL Via Lago Di Nicito, 85 CATANIA

GIUFFRIDA MICHELE Via S. G. Alla Grotta, 40 CATANIA

FARMACIA NESIMA SRL Via Leopoldo Nobili, 3 CATANIA

GALLO ALESSANDRA Villaggio S. Agata, 26 CATANIA

FARMACIA PELUSO DEL DOTT. PELUSO PAOLO GIUSEPPE & C SNC Via Palmanova, 20 CATANIA

DAIDONE MARIO Via Cardinale Dusmet, 11 GIARRE (S.G.MONTEBELLO)

FARMACIA SCACCIANOCE DEI FRATELLI RANDAZZO I. E G. S.N.C. Piazza Dante, 13 GRAMMICHELE

FARMACIA DEL CENTRO DEL DOTT. DAVIDE EZIO MACCARRONE SRL Viale Marconi, 5 GRAVINA DI CATANIA

«Siamo contenti - afferma il presidente di Federfarma Catania, Gioacchino Nicolosi - di poter dare ai cittadini la notizia che a brevissimo partiranno le vaccinazioni nelle farmacie, un altro luogo dove si potrà essere vaccinati 365 giorni l’anno. Sono già 50 le farmacie aderenti e presto se ne aggiungeranno altre. Anche in questa occasione le farmacie stanno dando la propria disponibilità per il conseguimento di un importante obiettivo di salute pubblica, confermandosi sempre in prima linea per facilitare i cittadini nell’accesso ai servizi».

I farmacisti eseguiranno, secondo i protocolli definiti dagli accordi nazionale e regionale, dapprima l’anamnesi del paziente e successivamente l’inoculazione del vaccino. Provvederanno, infine, a registrare la vaccinazione sulla piattaforma fornita dalla Regione Siciliana.

