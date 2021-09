Due mini hub a Lampedusa per vaccinare i migranti che sbarcano in Sicilia

Il commissario per l’emergenza Francesco Figliuolo, in seguito alla decisione del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese di vaccinare tutti i migranti che sbarcano in Italia, ha avviato oggi a Lampedusa la campagna di immunizzazione. Lo rende noto la struttura commissariale sottolineando che in collaborazione con la Asp di Palermo, le forze dell’ordine e la Croce Rossa sono stati aperti due minihub che consentiranno di vaccinare immediatamente chi sbarca sulle coste dell’isola.

Pubblicità

I due presidi sono gestiti da altrettanti team sanitari costituiti da ufficiali medici e sottufficiali infermieri dell’Esercito, affiancati da personale di supporto logistico-amministrativo. Si tratta di due team che già operavano in Sicilia e che sono stati spostati a Lampedusa.



COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA