Ecco i sette consigli utili per evitare i contagi a Natale

Sette consigli per scongiurare contagi, o peggio ancora focolai, in un periodo che prevede pranzi, cene e ritrovi tra amici e parenti. Li hanno stilati gli esperti per la Regione Lazio e sono un piccolo vademecum per passare Natale e Capodanno in sicurezza.

Naturalmente il consiglio principale resta quello di vaccinarsi il prima possibile, essendo questa la barriera più efficace contro il Covid e tutte le sue varianti, ultima Omicrom. Dunque la Regione Lazio consiglia di prenotare la prima dose, per chi non l’ha ancora fatta, e booster per chi è nei tempi per farla.

1) Se non lo hai fatto prenota velocemente il richiamo

2) Evita assembramenti, mantieni le distanze e indossa la mascherina sempre, anche all’aperto

3) Se organizzi o partecipi a feste casalinghe è fondamentale creare delle bolle negative, informati cioè sui tuoi ospiti e partecipanti: hanno il green pass o un tampone negativo entro le 48 ore.

4) Arieggia spesso i locali, soprattutto in presenza di più persone esterne al nucleo familiare

5) Lavati e igienizza frequentemente le mani

6) Se hai anche una piccola sintomatologia, meglio essere prudenti ed evitare di partecipare ad eventi o feste familiari

7) Se vai al ristorante esisbisci sempre il Green Pass



