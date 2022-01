Festival di Sanremo, maestro Vessicchio positivo al Covid

«Il maestro Beppe Vessicchio è positivo da giorni, per cui speriamo si negativizzi entro martedì o mercoledì, per poter essere con noi sul palco di Sanremo». Le Vibrazioni sperano di poter contare sulla direzione di Vessicchio, che ha saltato le prove per una positività da covid. «Sta bene, ci sentiamo in continuazione e speriamo ci sia. Se così non fosse, se non si negativizzasse in tempo, troveremo un sostituto che sarà scelto dallo stesso Vessicchio».





